جامعة الطائف تنشر ثقافة الإبداع بين طلابها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الطائف

تنظم جامعة الطائف غدا عددا من الفعاليات وورش العمل ضمن الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وذلك تعزيزا لنشر ثقافة الإبداع والريادة بين طلابها وطالباتها وتوجيههم نحو الخيارات المهنية المناسبة والمتاحة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي تنظيم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال ضمن جهود مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الطائف الهادفة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على تقديم مشروعاتهم الريادية في سوق العمل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى منتجات تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الثقافة أحد أهم المدخلات لرؤية المملكة 2030.

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وستستضيف جامعة الطائف خلال هذا الأسبوع الشبكة العالمية لريادي الأعمال في السعودية، لإعلان انطلاقتها الأولى من جامعة الطائف.

ويعد الأسبوع العالمي لريادة الأعمال مبادرة دولية دشنت في عام 2008، بهدف تعريف الشباب الناشئ بريادة الأعمال، وتوفير بيئة خصبة للتواصل بين رواد الأعمال، وتبادل المعرفة والخبرات المختلفة من خلال إقامة هذه المبادرة السنوية.

وتسلط الفعاليات الضوء على أربعة محاور رئيسة، هي: الشبكة العالمية لريادة الأعمال، أطلق مشروعك، فن ريادة الأعمال، وعلماء المستقبل.