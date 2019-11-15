400 دراج ينطلقون في مسيرة لرفع الوعي بمرض السكري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بمناسبة اليوم العالمي للسكري انطلقت أمس في جامعة الملك سعود بالتعاون مع مركز مبادرات مسك الخيرية، مسيرة لركوب الدراجات الهوائية ومعرض توعوي مصاحب بتنظيم من اللجنة الطبية لرعاية لسكري بالمدينة الطبية الجامعية.
ويشارك في الفعالية الاتحاد السعودي للدراجات وفريق محاربي السكري الذي سيقدم عددا من التجارب والنصائح لمواجهة المرض خلال المعرض المصاحب.
وتهدف الفعالية إلى رفع مستوى وعي المجتمع بمرض السكري وتشجيع العادات الصحية الكفيلة بمواجهته، في حين يحتفل ملايين الأشخاص حول العالم في الـ14 من نوفمبر من كل عام، باليوم العالمي للسكري، وتدشن الدول والمنظمات المعنية حملات التوعية بمرض السكري وسبل الوقاية منه وأساليب معالجته.
وانطلقت المسيرة من مقر الجامعة في الرياض، على مسافة 15 كلم، بمشاركة 400 دراج، ابتداء من الثالثة عصرا إلى السادسة مساء.
وطبقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للسكري، فإن المملكة تأتي في المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط والسابعة عالميا في نسبة الأفراد المصابين بمرض السكري، بعدد بلغ أربعة ملايين مصاب خلال عام 2018م.
عن مرض السكري:
- 425 مليون مصاب حول العالم تتراوح أعمارهم بين 20 و79 عاما
- 727 مليار دولار نفقات علاجية خلال عام 2017
- 629 مليون نسمة يتوقع إصابتهم
- من المرجح ارتفاع إجمالي عدد المصابين عالميا إلى 629 مليون نسمة
- أن يصبح السكري سابع أسباب الوفاة الرئيسة إن لم تتخذ الدول والأفراد ما يلزم
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