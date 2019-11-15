10 برامج تقدمها «موهبة» لدعم المبدعين السعوديين وتنمية قدراتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل جيهان حداد - مكة المكرمة عشرة برامج تقدمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» لدعم الطلاب والطالبات الموهوبين في المراحل التعليمية للتعليم العام في كل مناطق ومدن المملكة، والمبدعين السعوديين وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، بالشراكة مع وزارة التعليم، بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتسعى «موهبة» عبر برامجها للطلبة والطالبات الموهوبين إلى توجيههم وإعطائهم حرية الاختيار، بحسب المعايير لكل برنامج. البرامج العشرة وأهدافها 1 البرنامج الوطني: الكشف عن الطلاب الموهوبين والطالبات الموهوبات في المملكة في مجالات العلوم والتقنية

تطوير نظام متكامل ومنهجية شاملة للتعرف على الموهوبين

تحقيق العدالة والإنصاف في اختيار الطالب الموهوب وتوجيهه لبرنامج الرعاية الملائم له

بناء قاعدة بيانات شاملة ومفصلة للطلبة الموهوبين في المملكة

الإسهام في توعية المجتمع بخصائص الموهوبين وأهمية اكتشافهم

​الإسهام في إثراء مصادر البحث العلمي والمكتبة العربية فيما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين​ 2 موهبة المحلية Advertisements تلبية الاحتياجات المستقبلية من القدرات البشرية ذوي الكفاءة والتأهيل العالي لتحقيق رؤية المملكة 2030

تعزيز الشغف بالبحث العلمي والإثراء المعرفي بمجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)

تنمية ورفع قدرات الطلبة المهارية والقيادية لبناء الشخصية السعودية 3 موهبة الدولية تنمية معارف الطلبة العلمية

تطوير مهاراتهم الحياتية والقيادية

بناء جيل من القادة المتمرسين في مختلف المجالات 4 برنامج موهبة المتقدم في العلوم والرياضيات تعريض الطلبة الموهوبين إلى خبرات تعليمية متقدمة أكثر اتساعا وعمقا من الخبرات التي تقدم في مدارسهم الاعتيادية

تحفيزهم على اكتشاف المزيد من مفاهيم الرياضيات والعلوم وإطلاق طاقاتهم الكامنة

يكون ذلك في فترة زمنية إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي 5 برنامج الشراكة مع المدارس تطوير طرق ومعايير وأدوات مناسبة لاختيار المدارس المتميزة (الحكومية والأهلية)

تطبيق المعايير على المدارس الراغبة في الانضمام لبرنامج الشراكة وفق آليات ومراحل التقييم المختلفة

تنوير الفئات المستهدفة بموضوع الموهبة والإبداع، وخصائص الطلبة الموهوبين وكيفية التعامل معهم

تطوير المناهج الإضافية المتقدمة وإعدادها ومتابعة تجريبها وتنفيذها في موضوعات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات

دمج أولياء الأمور في العملية التعليمية لأبنائهم وبناتهم من خلال تنفيذ لقاءات 6 بعثة موهبة تأهيل وابتعاث الطلبة الموهوبين والمتميزين إلى أفضل الجامعات العالمية

إنشاء مجتمع معرفي قادر على بناء الوطن من خلال إتاحة الفرصة للمتميزين من الطلاب للالتحاق بجامعات عالمية رائدة

دراسة المجالات التي تشتد الحاجة إليها في المملكة 7 برنامج التمييز تأهيل وإعداد أفضل الطلبة الراغبين في الدراسة بالجامعات الأمريكية المرموقة المصنفة من ضمن أفضل 50 جامعة على مستوى العالم 8 الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن

تنمية روح الإبداع لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية​

اكتشاف المواهب والملكات العلمية للطلاب والطالبات

إكساب الطلاب والطالبات مهارات البحث العلمي بما يوفر تطوير مواهبهم العلمية الخاصة

تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة 9 مسابقة الكانجارو تشجيع الطلبة على إتقان المعرفة في الرياضيات

تطوير المهارات الرياضية والقدرة على حل المسائل الحسابية

​تطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية

توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات

تعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام 10 موهوب اكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية

دعم الطلبة المتميزين في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية ببرامج تدريبية متخصصة

تطوير العملية التعليمية في الرياضيات والعلوم والمعلوماتية

ترشيح الطلبة المتميزين للانضمام في فرق الأولمبيادات الدولية​



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