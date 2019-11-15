تشكيلات هندسية وزراعية وإضاءات جمالية تزين طريق ولي العهد بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة
نفذت أمانة العاصمة المقدسة أخيرا عددا من المشاريع الحيوية على طريق ولي العهد «مكة - جدة السريع»، من أبرزها تشكيلات هندسية وزراعية وإضاءة جمالية بنقطة تفتيش الشميسي، وذلك ضمن مشروع تحسين النقطة.
وعلمت «مكة» أن طريق ولي العهد حظي أيضا بتنفيذ مشروع تجميل تقاطع طريق علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - مع طريق جدة السريع وفتح الحلقة الدورانية، وذلك لتحسين وتجميل المدخل الغربي للعاصمة المقدسة.
في المقابل يحظى طريق ولي العهد باهتمام كبير من قبل الأمانة، حيث يعد الطريق شريانا حيويا للقادمين إلى مكة المكرمة من مدينة جدة.
يشار إلى أن الأمانة أطلقت اسم ولي العهد على الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة في موسم الحج العام الماضي بعد موافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل على المقترح الذي تقدمت به الأمانة، تقديرا للجهود الكبيرة والمميزة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لتعزيز مسيرة التنمية والتطور بالمملكة ولجهوده في خدمة الإسلام والعناية بالحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين.
المشاريع المنفذة بطريق ولي العهد:
- تشكيلات هندسية وزراعية وإضاءة بنقطة الشميسي
- تجميل تقاطع طريق علي بن أبي طالب
- فتح الحلقة الدورانية لتحسين وتجميل المدخل الغربي لمكة
طريق الأمير محمد بن سلمان:
- أحد أهم طرق مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية
- يمتد من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كلم
- يمر ببوابة مكة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع
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