60 ثانية تعيد الكهرباء للمسجد الحرام عند انقطاعها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي - مكة المكرمة

60 ثانية تفصل بين انقطاع الكهرباء وعمل مولدات الطاقة الكهربائية بمحطة كدي للتغذية الاحتياطية، وهي المحطة المسؤولة عن تغذية المسجد الحرام في حال فقدان التيار من المغذيات الرئيسة القادمة من شركة الكهرباء.

وخلال الزمن المستغرق لتوليد الطاقة تجري تغذية الأجهزة المهمة في المسجد الحرام، مثل الإضاءات والميكروفونات وغيرها على نظام البطاريات (UPS). وتتوزع الطاقة الإجمالية للمحطة على ثمانية مولدات كبرى، منها ستة مولدات رئيسة، ومولدان احتياطيان. وتعمل مولدات المحطة آليا من خلال حاسب آلي خاص موجود في غرفة التحكم، يستشعر انقطاع مصادر التغذية للحرم المكي، مصدرا أمرا بتشغيل المولدات لتأمين تغذية المسجد الحرام.

5 ثوان كافية لتشغيل وإقلاع 6 مولدات بالطاقة

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ثانية 55 تتم فيها عملية التزامن بين المولدات الستة

ثانية 60 تكون الطاقة الكهربائية مستقرة في المسجد الحرام عند انقطاعها وتخدم الساحات جميعها، والإنارة ودورات المياه والمصاعد وخدمات الطوارئ

150 ثانية لتوصيل الكهرباء إلى جميع أنحاء الحرم من 18 محولا كهربائيا

محطة كدي لتغذية المسجد الحرام في أرقام