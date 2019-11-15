النيابة العامة: المتاجرة بالوظيفة الحكومية والإثراء وتبديد المال العام تطيح بـ5 مسؤولين فاسدين

إثر مطالبة النيابة العامة بإثبات الإدانة تجاه 5 من المتهمين في قضايا فساد إداري ومالي، تمثلت في تبديد الأموال العامة، والتصرف في الممتلكات الحكومية، والمتاجرة بالوظيفة الحكومية، والإثراء غير المشروع، فقد صدرت أحكام ابتدائية مؤخراً في هذه القضايا بالإدانة للمتهمين جميعاً.

وكانت النيابة العامة جمعت أكثر من 300 دليل وقرينة ضد المتهمين وقدمتها في لائحة الدعوى العامة للمحكمة المختصة في هذا الشأن، ما أثمر عن صدور مجموعة أحكام ضد المدانين تجاوز مجموعها 32 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية.

ـــــــــــــــــــــــــــــ استغلال النفوذ

من بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، بالإضافة إلى اشتراكه في تزوير محرر عرفي، وإدانته باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية، وثبوت إدانته كذلك بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاما. وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.

كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك ‏عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي، واستلام وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفاً عاماً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام قضائية

طالت أيضاً الأحكام القضائية، الصادرة طبقا لمطالبة النيابة العامة، بعض الكيانات ‏التجارية، تم تغريمها مالياً وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في تقديم الفاسدين والخائنين للأمانة التي حُمّلوها، للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل.

تهم الفاسدين الـ5

01 تبديد الأموال العامة

02 التصرف في الممتلكات الحكومية

03 المتاجرة بالوظيفة الحكومية

04 الإثراء غير المشروع

القرائن والأحكام

- 300 دليل وقرينة ضد المتهمين

- 32 عاما مجموع الأحكام ضد المدانين

- 9 ملايين ريال عقوبات مالية

- مصادرة المبالغ المالية الموجودة في حساباتهم الشخصية

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من بين المدانين

- مسؤول قبض عليه متلبساً باستلام مبالغ مالية على سبيل الرشوة

- حاول تمرير بعض الإجراءات غير النظامية

- اشترك في تزوير محرر عرفي

- أدين باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصية

- ثبوت إدانته بالاشتغال بالتجارة رغم كونه موظفاً عاما

- 12 سنة مجموع الأحكام الصادرة بحقه

- غرامة مالية تجاوزت المليون ريال

مسؤول آخر

- اشترك عن طريق ‏الاتفاق ‏بتزوير محرر عرفي

- استلم وحاز مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة

- اشتغل بالتجارة رغم كونه موظفاً عاما

كيانات تجارية

- طالت الأحكام القضائية بعض الكيانات ‏التجارية

- غرمت ماليا

- حرمت من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة