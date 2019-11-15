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2019-11-15 خطوات الاكتتاب في أرامكو عبر البنك الأهلي اكتتاب المرأة مع الزوج أولوية عن الوالد متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements استبقت البنوك السعودية عملية بناء سجل الأوامر للاكتتاب في أسهم شركة أرامكو بتقديم بعض الإرشادات والنصائح لعملائها حول خطوات ومراحل الانتقال. البنك الأهلي التجاري كان من بين قائمة البنوك التي ستشارك في الاكتتاب حيث قام بتوعية عملائه من خلال عرض السياسة العامة للاكتتاب في الأسهم الأولية والتي تتضمن الإرشادات التالية: يقتصر الاكتتاب في أسهم الشركات المساهمة على الأفراد السعوديين الطبيعيين ذكورًا أو إناثًا.

يمكن لعملاء البنك الأهلي الاكتتاب في الاكتتاب العام وزيادة رأس المال عن طريق جميع الفروع والقنوات البديلة (صراف الأهلي، الأهلي أون لاين، الأهلي موبايل وهاتف الأهلي المصرفي).

تُقبل الشيكات المصرفية لغير عملاء البنك الأهلي في زيادة رأس مال الشركات.

المكتتب الفرد يمكنه الاكتتاب عن طريق القنوات البديلة (صراف الأهلي، الأهلي أون لاين، الأهلي موبايل وهاتف الأهلي المصرفي) مباشرة حتى لو لم يكن لديه اكتتاب سابق.

يسمح للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي ترغب الاكتتاب أن يكون لديها تابع (أبناء قُصّر) سعوديين / غير سعوديين في حالة وجود صك ولاية / وصاية عليهم ويشترط إرفاق المستندات القانونية) صك الطلاق أو الوفاة للزوج بالإضافة إلى صك الولاية / الوصاية).

لا يحق للمرأة الأجنبية والمتزوجة بسعودي الاكتتاب (سواء رئيسي أو تابع) ولو كانت مضافة في كارت العائلة.

في الاكتتاب العام يشترط وجود حساب جارٍ في البنك الأهلي ويتم سداد مبلغ الاكتتاب بالخصم من الحساب الجاري للمكتتب الرئيسي لدى البنك الأهلي التجاري.

يحق للمكتتب تفويض شخص آخر “قريب من الدرجة الأولى” (الأبوين والأبناء) للاكتتاب بالنيابة عنه بوكالة شرعية صادرة من كتابة العدل للأشخاص المقيمين داخل المملكة أو السفارة أو القنصلية السعودية في البلد المقيم فيها المكتتب للأشخاص المقيمين خارج المملكة العربية السعودية تتضمن تفويضًا بالاكتتاب وخصم القيمة من حسابه.

لا يحق للوكيل الاكتتاب بالنيابة عن أكثر من العدد المحدد في الشروط والأحكام الخاصة باكتتاب كل شركة والمعتمدة في شروط وأحكام الاكتتاب لكل شركة.

يستخدم طلب اكتتاب واحد في حالة اكتتاب بجميع أفراد الأسرة المشمولين في كارت العائلة لعددٍ متساوٍ من الأسهم.

في حالة الاكتتاب في أعداد مختلفة من الأسهم، يجب تعبئة طلب منفصل لكل مكتتب شريطة وجود حساب لدى البنك الأهلي لكل مكتتب رئيسي منهم.

يمكن الاكتتاب للمرأة بموجب حفيظة النفوس بشرط وجود رقم السجل المدني ومطابقته مع البيانات المطبوعة من الأحوال المدنية.

لا يشترط تفويض الزوجة لزوجها للاكتتاب نيابة عنها إذا كانت مضافة في كارت العائلة.

في حالة تكرار اكتتاب المرأة تكون الأفضلية كالتالي: الأفضلية في كل الأحوال إذا اكتتبت المرأة بمفردها وتلغى من الاكتتاب مع الوالد أو الزوج. في حال إذا اكتتبت المرأة المتزوجة مع الزوج ومع الوالد، تكون الأفضلية للاكتتاب مع الزوج وتلغى من الاكتتاب مع الوالد. لا يجوز للمكتتب تقديم أكثر من طلب اكتتاب واحد لدى أي فرع من فروع البنك الأهلي التجاري أو البنوك المشاركة في الاكتتاب (سواء كان مكتتب رئيسي أو تابع). لا يحق للمكتتب تعديل المعلومات أو إلغاء الطلب بعد قبوله من البنك بأي حال من الأحوال.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات الاكتتاب عن طريق الفروع: أصل وصورة البطاقة الشخصية للمكتتب الفرد. أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتبين من أفراد العائلة. أصل وصورة الوكالة الشرعية لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى. أصل وصورة صك الولاية (للأيتام). أصل وصورة صك الطلاق (لأبناء المرأة السعودية المطلقة من زوج غير سعودي). أصل وصورة شهادة وفاة الزوج (لأبناء المرأة السعودية الأرملة من زوج غير سعودي). أصل وصورة شهادة الميلاد (لأبناء المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي). يتم تسجيل الأسهم باسم المكتتب الرئيسي، وحتى في حال تعيين المكتتب وكيلًا له ليقوم بالاكتتاب نيابة عنه (حسب ما ورد ذكره).

لا يقبل استخدام الوكالة الشرعية إلا في حال الوكالة عن الأولاد والأبوين فقط.

يتحمل المكتتب مسؤولية التأكد من توافر مبلغ كافٍ في حسابه لدى البنك المستلم خلال فترة الاكتتاب.

لا يمكن إضافة التابعين بواسطة خدمات الإنترنت والهاتف المصرفى وأجهزة الصراف الآلي ما لم يشاركوا في اكتتابات سابقة، وفي هذه الحالة لا يمكن استخدام هذه الخدمات بل يجب الاكتتاب عن طريق زيارة أحد فروع البنك الأهلي وتقديم طلب جديد بجميع التابعيين.

رد الفائض

سوف يتم رد الفائض كاملًا بدون أي رسوم أو استقطاعات: لعملاء البنك الأهلي بالقيد لحساب المكتتب الرئيسي. للمكتتبين بواسطة شيكات مصرفية عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي لاستلام الفائض.​

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