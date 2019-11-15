شكرا لقرائتكم طريقة تفادي النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طريقة تفادي النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة
أمن الطرق حذر من خطورة التجاوز المتهور
متابعات الخليج 365 - الرياض
تجاوز الشاحنات على الطرق السريعة أحد الأسباب وراء الكثير من الحوادث المرورية بسبب النقاط العمياء الكثيرة الناتجة عن كبر حجم الشاحنة الأمر الذي يستوجب الحيطة والحذر عند التفكير بالتجاوز.
وفي هذا الصدد حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق قائدي المركبات من النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات وذلك لضمان سلامتهم وسلامة من معهم.
وأوضح حساب أمن الطرق على تويتر في مقطع فيديو أن حجم الشاحنات كبير بالنسبة للمركبات الأخرى، لذا فإن النقاط العمياء لدى سائقي الشاحنات كثيرة وخطيرة في ذات الوقت.
وتابع : عندما تريد التجاوز انظر إلى مرآة سائق الشاحنة، فما دمت تراه فهو يستطيع أن يرى مركبتك، وإلّا فأنت غير مرئي بالنسبة له.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تفادي النقاط العمياء لدى سائق الشاحنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.