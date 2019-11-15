اجتماع خليجي-أمريكي لحسم ملف «تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي»

استضافت الولايات المتحدة، في العاصمة واشنطن، اجتماعًا بشأن تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي (ميسا).

وأوضحت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن مسؤولين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأردن والولايات المتحدة الأمريكية؛ ناقشوا التطورات الإقليمية، بالإضافة إلى التعاون في الجهود المبذولة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالطاقة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تطوير استراتيجية لتحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الاجتماع تضمن مناقشات حول الوضع في سوريا والدفاع الجوي في شبه الجزيرة العربية، وموجزًا للتعاون المتعدد الأطراف بين الدول المعنية.

وكانت القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 24-25/8/1438هـ، قد دعت إلى إنشاء تحالف استراتيجي للشرق الأوسط.