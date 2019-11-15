ضبط مرتكبَيْ سرقة منازل بالقصيم.. استوليا على أسلحة وأموال ومجوهراتٍ

ألقت شرطة منطقة القصيم، القبض على متهمين اثنين ارتكبا جرائم سرقة منازل في بريدة، واستوليا على مجوهرات وأسلحة شخصية وهواتف جوالة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط متهمين، سعوديي الجنسية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازلٍ بمدينة بريدة.

وأضاف الرائد السحيباني أن المتهمين استوليا على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحةٍ شخصية وأجهزة هاتفٍ جوال، مشيرًا إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة القصيم، حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، موضحة أن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.