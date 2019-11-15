السعودية اليوم / "سعود الطبية" تواصل حملتها الوقائية " شتاء آمن"



الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

تواصل مدينة الملك سعود الطبية، تنفيذ حملتها الوقائية "شتاء آمن" للتطعيم ضد الإنفلونزا "، حيث جرى تحصين أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وحذرت المدينة من خطورة تقلبات الأجواء ، مؤكدة أن تلك التقلبات التي تسبق الشتاء يصاحبها انتشار للفيروسات، مشيرة إلى أن الوقاية تلعب دوراً مهما في تجنب نزلات البرد والأمراض الفيروسية المعدية في تقلبات الطقس.

من جهته أوضح المدير التنفيذي المشارك للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع الدكتور يوسف العمران أن مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في الرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع نجحت في تحصين أكثر من 20 ألف فرد من الإنفلونزا الموسمية من خلال حملتها الوقائية والتوعوية " شتاء آمن"، وذلك عبر محطاتها الثابتة والمحطات المتنقلة داخل مدينة الملك سعود الطبية يوميًا من 8 صباحاً - إلى 8 مساءً، والحملة ما زالت مستمرة للجميع من مواطنين والمقيمين.

وأضاف أن المدينة تسعى من خلال رؤيتها إلى إطلاق عدد من البرامج التثقيفية والتوعوية والوقائية، التي تأتي من منطلق أن الوقاية خير من العلاج.

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15:08ت م

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