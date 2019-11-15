السعودية اليوم / جامعة الملك فيصل تحصل على الاعتماد الدولي لممارسات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد



الأحساء 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

حصلت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء، على الاعتماد الدولي لممارسات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ‏(Accreditation Services for International Colleges "ASIC") باعتبارها جامعة متقدمة في ممارسات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد ولمدة (4) سنوات ابتداء من ١١ - ١١ - ٢٠١٩م إلى ١٠ - ١١ - ٢٠٢٣ م.

وحصلت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة على الاعتماد بعد الزيارة التي قام بها فريق المراجعين الخارجيين للعمادة خلال الفترة ١٦- ١٨ / ٩ / ٢٠١٩ م وذلك لإجراءات التحقق من متطلبات الحصول على الاعتماد لممارسات التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في الجامعة، والتحقق من الإجراءات التي تقوم بها العمادة في مجال التعلم الإلكتروني والاطلاع على البنية التحتية التقنية ومنظومة التعلم الإلكتروني التي توفرها العمادة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، والنموذج التعليمي المستخدم لتقديم التعليم عن بعد وآليات التدريس والخدمات الإلكترونية وأنظمة تقارير المتابعة واتخاذ القرار في العمادة وأنظمة إدارة الاختبارات.

وبهذه المناسبة نوه معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بتحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق على مستوى الوطن، مقدماً شكره لفريق العمل والقائمين عليه، متمنياً استمرار الجامعة في تحقيق الانجازات المتتالية.

// انتهى //

14:45ت م

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