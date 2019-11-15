السعودية اليوم / تعليم الباحة يختتم البرنامج التدريبي "إعداد المدربين"



الباحة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة أمس, البرنامج التدريبي "إعداد المدربين" التي قدمها مشرف عام التطوير المهني بوزارة التعليم الدكتور عبدالكريم البرناوي, بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية علي بن عوضه الغامدي, وذلك بمركز التدريب التربوي بوادي العلي.

وتخلل البرنامج إقامة سلسة من البرامج التدريبية, التي تهدف إلى إعداد مدربين أكفاء ليكونوا مؤهلين لإقامة الدورات المهنية المتخصصة، إضافة إلى تطوير التعليم وتنمية الفكر الإبداعي سواء كان داخل الميادين التعليمية أو المراكز التدريبية، وتوطين التدريب داخل المدارس، وتمكين المشرفين من المشاركة ومدهم بالخبرات والمهارات اللازمة‬.

وأكد مساعد مدير عام التعليم بالمنطقة للشؤون التعليمية للبنين علي عوضه مديس، سعي وزارة التعليم بالمضي قدما تجاه تطوير خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك لم يمن ليأتي لولا الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة لقطاع التعليم والذي يشكل حجر الزاوية لتحقيق رؤية 2030.

وأضف أن برنامج إعداد المدربين يأتي سعياً من وزارة التعليم للنهوض بخارطة عمل التدريب والابتعاث على مستوى الوزارة والمناطق والمحافظات التعليمية، وذلك بالعمل على تدريب وتأهيل المشرفين والمعلمين عبر نافذة هذا المشروع الرامي إلى إيجاد وتوفير المدربين المتخصصين في والمناطق والمحافظات التعليمية، لتحقيق الأهداف المنشودة‪‪.‬‬

وبين مدير إدارة التدريب والابتعاث حسين دماس أن البرنامج شهد انضمام 41 مشرفاً تربوياً ومعلماً من معلمي مدارس المستقبل والمشاركين في برنامج التدريب الصيفي، ويأتي ضمن اهتمام الإدارة بالتدريب كعنصر لقيادة التغيير والتطوير, مشيراً إلى أن الإدارة تحرص على استقطاب القدرات الخلاقة في مجال التدريب على مستوى الوطن والقادرة على تحويل الفكر المعرفي إلى سلوكيات وممارسات للمتدربين ترتقي بآليات الأداء وتطوير قدراتهم بما يحقق مسايرة أحدث النظريات التطويرية للعمل التعليمي.

في ختام البرنامج سلّم مساعد المدير العام شهادات إتمام البرنامج لجميع المشاركين في البرنامج التدريبي.

// انتهى //

14:32ت م

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