السعودية اليوم / وفد من هيئة التخصصات الصحية يزور جامعة أم القرى



مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

زار وفد من الهيئة

وبحث الوفد الزائر سبل التعاون في زيادة مقاعد التدريب في برامج الدراسات العليا وتخصصات الزمالة السعودية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعاون الأكاديمية الصحية مع كلية طب الأسنان لعمل برامج مخصصة للتخصصات المساندة لطب الأسنان.

// انتهى //

14:22ت م

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مكة المكرمة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسزار وفد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، كلية طب الأسنان بجامعة أم القرى، واجتمع مع عميد الكلية ووكلائها ورؤساء الأقسام، كما التقى الوفد في نهاية الزيارة بمعالي بمدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل.وبحث الوفد الزائر سبل التعاون في زيادة مقاعد التدريب في برامج الدراسات العليا وتخصصات الزمالة السعودية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تعاون الأكاديمية الصحية مع كلية طب الأسنان لعمل برامج مخصصة للتخصصات المساندة لطب الأسنان.// انتهى //14:22ت م0046

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