السعودية اليوم / تدريب 2664 مواطناً ومواطنة خلال ثلاثة أسابيع في برنامج أُتقن 5 بمنطقة مكة المكرمة



جدة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

أنهت منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة تأهيل وتدريب 2664 مواطناً ومواطنة بنهاية الأسبوع الثالث من برنامج التدريب المجتمعي "أُتقن 5" في عدد من البرامج التي هدفت إلى تنمية المهارات التقنية والمهنية لجميع المتدربين.

وأشاد مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه ، بجهود عمداء وعميدات الكليات ومشرفي الفروع ومديري المعاهد الصناعية الذين أسهموا في إنجاح البرنامج وتهيئة البيئة التدريبية ، منوهاً بجهود المدربين والمدربات في تنفيذ دورات أُتقن.

وأوضح كدسة أن البرنامج إحدى المسؤوليات الاجتماعية التي أقرتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتنفذه منشآتها التدريبية في مختلف مناطق المملكة ، ومنها الكليات التقنية للبنين بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة وتربه وفروع الكليات التقنية في أضم ورنيه وميسان والقوز ،وكلية الاتصالات بجدة ، والكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث ،وكليات التقنية للبنات في جدة والطائف ومكة المكرمة والمعاهد الثانوية الصناعية بجدة ومكة المكرمة والطائف والقنفذة.

من جهته أكد رئيس مركز خدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله باخشوين، أن البرنامج يواصل رسالته للأسبوع الرابع على التوالي ويقدم كل دورة خلال أربعة أيام فقط، في الفترة من 4 عصرًا حتى الثامنة مساءً لكل من يرغب في الالتحاق بشروط أن يكون المتقدم أكبر من ١٥ عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية أو ابن مواطنة أو من القبائل النازحة، وامتلاك المتقدمون والمتقدمات هويات سارية المفعول ، ودفع الرسوم الرمزية للتسجيل والمقدرة بـ 200 ريال وذلك عبر الرابط "ctc.tvtc.gov.sa".

يذكر أن البرامج التدريبية شملت تخصصات عدة تتنوع مابين الكهرباء والتمديدات المنزلية ، والتبريد والتكييف ، وصيانة السيارات ، والأمن السيبراني ، وصيانة الجوال ، وبرامج مايكروسوفت أوفيس ، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية بالإضافة إلى التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور ، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو ، وإدارة الفعاليات والمناسبات ، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، مهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

كما يتم تسجيل المواطنات في تخصصات الأمن السيبراني، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، و برامج مايكروسوفت أوفيس، ادارة الفعاليات والمناسبات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، وبرنامج التجميل وتصفيف الشعر ، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة.

// انتهى //

14:18ت م

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