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السعودية | وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تنفي مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

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فاطمة الخولي 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:04 مساءً, 15 نوفمبر 2019 م

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل “توضح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مايتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة.. غير صحيح؛ ولم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح. وترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية.

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