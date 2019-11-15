موهبة جزائرية تظهر لأول مرة في مران بوردو الفرنسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتظم الموهبة الجزائرية عيسى بودشيشة لأول مرة في تدريبات الفريق الأول بنادي بوردو الفرنسي منذ التعاقد معه في شهر أغسطس/آب الماضي قادما من وفاق سطيف الجزائري.

وشارك الظهير الأيسر صاحب الـ19 عاما، اليوم الخميس، في التقسيمة التي قام بها المدرب البرتغالي باولو سوزا من أجل التعرف على إمكانات اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق الأول في الفترة المقبلة.

وكان بودشيشة قد خطف الأضواء مع المنتخب الأولمبي الجزائري، وهو ما جلب اهتمام نادي بوردو الذي قام بالتعاقد معه لفترة 4 سنوات.

واكتفى بودشيشة باللعب مع الفريق الرديف، قبل أن يشارك اليوم الخميس لأول مرة في تدريبات الفريق الأول.





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ولا تملك الجماهير الجزائرية معرفة كبيرة ببودشيشة، باعتباره شارك في مباراة وحيدة بالدوري الجزائري، وبالتحديد تلك التي جمعت فريقه السابق وفاق سطيف بدفاع تاجنانت، خلال شهر سبتمبر/أيلول العام الماضي.

وبإمكان هذا الأخير أن يشكل حلا جيدا لمنتخب الجزائر في مركز الظهير الأيسر، خاصة أن فوزي غلام نجم نابولي الإيطالي، ما زال بعيدا عن أفضل مستوياته البدنية والفنية.

ويشغل رامي بنسبعيني الذي يلعب في الأصل بمركز محور الدفاع، مركز الظهير الأيسر مع بطل أفريقيا حاليا.

وسبق لعدة نجوم جزائرية أن حملت قميص بوردو الفرنسي، أبرزهم علي بن عربية الذي سطع نجمه في سماء كرة القدم الفرنسية، بعد تألّقه اللافت في موسم 1998-1999.