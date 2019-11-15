بالفيديو.. احتفالات صاخبة في العراق بعد التغلب على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نزل الشعب العراقي إلى الشوارع والميادين احتفالاً بالانتصار الغالي والقاتل على منتخب إيران في تصفيات آسيا المشتركة المؤهلة لبطولتي آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

واحتشدت الجماهير العراقية في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد بأعداد غفيرة، احتفالاً بالانتصار على المنافس وتصدر المجموعة.

المنتخب العراقي تقدم في الدقيقة 11 عن طريق مهند علي كاظم، لكن أحمد نور الله تعادل في الدقيقة 25.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، تألق علاء عباس بتسجيل هدف الفوز لينفجر الجمهور العراقي فرحاً بالانتصار المتأخر.

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وتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات بـ10 نقاط بعد 3 انتصارات وتعادل وحيد، واحتل منافسه المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين وخسارتين.

المباراة شهدت أحداثا مثيرة، حيث استغل لاعبون عراقيون ومشجعوهم أحداث اللقاء، لتأكيد مواقفهم الداعمة للاحتجاجات الشعبية التي تشهدها بلادهم، التي من ضمن أسباب اشتعالها التدخلات الإيرانية السافرة في شؤون العراق.

وبعد أن سجل منتخب العراق هدفه الأول، ركض اللاعبون فرحا نحو الجماهير، وقامت مجموعة منهم بوضع أيديهم على أفواههم، في إشارة إلى الكمامات التي يرتديها المتظاهرون في بلادهم لمواجهة قنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات الأمن تجاههم.



فضلا عن ذلك، قام صفاء هادي لاعب "أسود الرافدين" بارتداء قناعا من على أرض الملعب، وارتداه أمام عدسات الكاميرات.