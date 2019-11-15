طرح أرامكو يقوي مالية الحكومة ويدعم الاقتصاد

2019-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية إن إدراج أرامكو في سوق الأسهم المحلية قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة، وإن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

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ونقلت رويترز عن ستاندرد أند بورز قولها إن الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للمملكة والبالغ 72.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت أنه في حالة استغلالها استغلالًا مثمرًا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضًا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

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