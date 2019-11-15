شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تكشف حقيقة إلغاء تأشيرة «العامل» أو «العاملة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة غير صحيح.

وبحسب ما أعلنه المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة)، فإنه لم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، مضيفاً: «ترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية».