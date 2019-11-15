السعودية | السعودية.. القبض على مهشم سيارة معلمة في ضباء

شكرا لقرائتكم السعودية.. القبض على مهشم سيارة معلمة في ضباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك في السعودية العقيد خالد الغبان، "أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مركبة إحدى المواطنات للتكسير بأحد المراكز التابعة لمحافظة ضباء، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن القبض على المتهم في ارتكاب الجريمة، وهو مواطن بالعقد الرابع من العمر".

وأشار إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح الغبان أن شرطة منطقة تبوك تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية تعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

وبحسب التفاصيل، فإن المعلمة كانت في طريقها إلى المدرسة في قرية العمود بمحافظة ضباء، لتتفاجأ بمجهول يقوم بإلقاء الحجارة على سيارتها، وظل يتتبعها في طريقها إلى المدرسة فاضطرت المعلمة للعودة إلى محافظة ضباء وإبلاغ الجهات الأمنية التي قامت بإلقاء القبض على الجاني.