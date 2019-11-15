قرار “هام” من الجهات العليا بشأن المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال

ألغت الجهات العليا الشرط المفروض على الجهات الحكومية بموافقتها على المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال. وقالت مصادر أن الجهات العليا ألغت الشرط المفروض على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة بضرورة الرفع لها عند رغبتها في توقيع عقود مشاريع، أو مشتريات تتجاوز قيمتها 100 مليون ريال. وحسب التعديلات الجديدة، فستلزم الجهات الحكومية بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام.

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