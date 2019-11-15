الحصيني يتوقع خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، خريطة الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة على بعض مناطق المملكة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر– إن الأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة ستكون متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد.

وأضاف أن هطول الأمطار من اليوم الجمعة إلى صباح غد السبت سيكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والشمالية وتبوك والقصيم وحائل والباحة وعسير وجازان وشمال الرياض وغرب الشرقية.

وكان الحصيني توقع في وقت سابق، طقس إجازة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى أنه سيكون جيدًا معتدلًا نهارًا، باردًا ليلًا على «الرياض والقصيم والجوف وحائل وتبوك والشمالية والشرقية»، مضيفًا أن البرودة تزداد خارج المدن، ناصحًا بارتداء ملابس شتوية متوسطة خارج المدن، وشتوية خفيفة داخلها.

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وأشار الحصيني إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة، تميلان إلى الحرارة نهارًا،ثم تكون الأجواء ليلًا لطيفة في منطقة مكة، وتميل إلى البرودة خارج المدن في المدينة المنورة.

أما المرتفعات في الغربية والجنوبية الغربية، فهي معتدلة نهارًا باردة ليلًا، وستكون الرياح في معظم المناطق خفيفة إلى متوسطة، عدا المدن التي فيها سحب رعدية؛ فمن الممكن أن تنشط الرياح فيها، مشيرًا إلى أنه مُتوقَّعٌ هطول أمطار على معظم المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.