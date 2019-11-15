مصرع شخص وإصابة 9 في انقلاب سيارة بالبيضاء جنوب مكة

لقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون، في انقلاب سيارة بمنطقة البيضاء جنوب مكة، مساء أمس الخميس.

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودية بالعاصمة المقدسة، مساء أمس الخميس، بلاغًا من غرفة العمليات الموحدة 911؛ يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة في منطقة البيضاء جنوب مكة، بعد سكن الأمير سلطان، وبه عدد من المصابين.

وفور تلقي البلاغ، تم توجيه 6 فرق إسعافية للموقع، وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع، تبيَّن وجود حالة وفاة و9 إصابات.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، كما تم نقل 8 إصابات إلى مستشفى النور التخصصي، واُسعفت حالة في الموقع لرفضها النقل.