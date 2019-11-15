اليوم.. بدء تطبيق «الدفع الإلكتروني» في ورش السيارات

يبدأ اليوم الجمعة، تطبيق الدفع الإلكتروني بشكل إلزاميّ، في ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها.

وأوضحت جمعية حماية المستهلك -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إن تطبيق توفير الدفع الإلكترونيّ بشكل إلزامي، يبدأ اليوم الجمعة (15 نوفمبر 2019م) في ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة بها مثل «الميزان، البنشر، قطع الغيار، ميكانيكا السيارات»، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلك تقديم بلاغ لدى وزارة التجارة عبر الرقم:(١٩٠٠) في حال عدم توفرها.

وطالبت الجمعية -عبر إنفوجراف- من المواطنين، المساهمة في مكافحة التستّر التجاري والإبلاغ عن الحالات المخالفة.

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وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر قد ألزم ورش السيارات والأنشطة ذات العلاقة، بضرورة توفير أجهزة الدعم الإلكترونيّ، ابتداءً من منتصف شهر نوفمبر 2019م.

وبدأ الإلزام التدريجي لجميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك من منتصف العام الجاري، وذلك ضمن مبادرة «إلزام المتاجر ومنافذ البيع بالدفع الإلكتروني».

وأوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستّر، في وقت سابق، أنه تم تحديد خطة زمنية مكونة من 6 مراحل لجميع منافذ البيع بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني بشكل مرحلي لكل القطاعات، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل على كل الأنشطة التجارية في 25 أغسطس 2020م.