السعودية اليوم / شرطة منطقة القصيم تضبط متهمين بالسرقة //للصحف//



بريدة 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهمين - سعوديي الجنسية - في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازلٍ بمدينة بريدة ، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحةٍ شخصية وأجهزة هاتفٍ جوال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

// للصحف // // انتهى //

12:47ت م

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