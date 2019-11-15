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ضبط مواطنين سرقا أموال ومجوهرات ببريدة

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2019-11-15

ضبط مواطنين سرقا أموال ومجوهرات ببريدة

اقتحما عدة منازل وسلبا أسلحة وجوالات

متابعات الخليج 365 - واس

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تمكنت شرطة القصيم من ضبط مواطنين تورطا بجرائم سرقة منازل بمدينة بريدة، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحة شخصية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت بفضل الله تعالى عن ضبط متهمين – سعوديي الجنسية – في العقدين الثالث والرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة منازلٍ بمدينة بريدة ، والاستيلاء على مبالغ مالية ومجوهراتٍ وأسلحةٍ شخصية وأجهزة هاتفٍ جوال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقرّا بما نسب إليهما، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
وشرطة منطقة القصيم إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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