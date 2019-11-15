شكرا لقرائتكم العمل توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-15 العمل توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل متابعات الخليج 365 - الرياض نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل ما تردد حول إلغاء تأشيرة العامل داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها.

وقال أبا الخيل: توضح وزارة العمل أن ما يتم تداوله حول إلغاء تأشيرة عامل أو عاملة غير صحيح؛ ولم يصدر عن الوزارة أو أي مسؤول فيها مثل هذا التصريح، وترجو الوزارة أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية. شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمل توضح حقيقة إلغاء تأشيرة عامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.