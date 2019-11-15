كم يبلغ سعر سهم أرامكو؟

2019-11-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بات هذا السؤال قاب قوسين أو أدنى من الإجابة مع اقتراب موعد الإفصاح عن النطاق السعري لأسهم شركة أرامكو يوم الأحد المقبل.

وسيحدد النطاق السعري الحد الأدنى والحد الأعلى لسعر سهم أرامكو لكن السعر النهائي لن يتم تحديده إلا بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر وقيام متعهدي التغطية بتقديم العروض التي وصلتهم من المستثمرين.

وفي كثير من الشركات التي يتم طرحها يتم الإفصاح عن سعر السهم أولًا قبل بدء عملية الاكتتاب لكن تلجأ بعض الشركات إلى طريقة بناء سجل الأوامر لتلمس مدى شهية الأفراد والشركات لتملك أسهمها وهذا يعني أن المكتتبين سيكتتبون عند الحد الأقصى لسعر السهم حتى يضمنوا الحصول على فرصة جيدة.

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وفي حالة أرامكو سيتم بناء سجلات الأوامر بالتزامن مع إعلان النطاق السعري لكسب المزيد من الوقت.

والمعروف أنه بعد تحديد النطاق السعري يقوم متعهدو التغطية (البنوك) بتسجيل اهتمام المستثمرين من خلال دعوة المؤسسات الكبرى لتقديم عروضها، ضمن النطاق السعري، وهكذا تقوم كل شركة أو مؤسسة مهتمة بتحديد الكمية التي تريدها، والسعر الذي ترغب فيه.

ويتعين على متعهد التغطية نشرُ تفاصيل جميع العروض التي تلقاها بهدف الشفافية، بعدها، يأتي وقت تحليل الأرقام للوصول إلى السعر النهائي الذي سيرضي الشركة والمستثمرين في آنٍ واحد.

وسيكون هذا هو السعر النهائي للسهم في الاكتتاب الأولي، هذه الآلية هي الأكثر استخدامًا من قبل الشركات في الطروحات الأولية بدلًا من تحديد سعر ثابت قبل بدء فترة الاكتتاب.

وبحسب نشرة اكتتاب أرامكو فإن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.

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