سحب ممطرة يصحبها رياح نشطة على عدد من مناطق المملكة.. الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الجمعة، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية في مناطق، تبوك، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان. وتوقعت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة تبوك.

أما الرياح السطحية في البحر الأحمر فتكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 إلى 38 كيلومترًا في الساعة، وتصل إلى 45 كيلومترًا في الساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي وحالة البحر متوسط الموج ومائج على الجزء الجنوبي. أما الرياح السطحية في الخليج العربي، فتكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 35 كيلومترًا في الساعة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر ونصف المتر وإحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.