هكذا أنقذت طبيبة وممرضة 3 شبان على طريق الخفجي – الدمام

أنقذت طبيبة سعودية وممرضة حياة 3 شباب سعوديين تعرضوا لحادث مروري صباح أمس (الخميس) على طريق الخفجي ـ الدمام (أبو حدرية)، فيما انتقل الرابع إلى رحمة الله رغم محاولتهما إسعافه.

وفي التفاصيل التي ترويها الممرضة وفقًا لـ«عكاظ»، أنها كانت برفقة الطبيبة التي كانت تقود سيارتها على الطريق أثناء عودتهما من الدمام إلى الخفجي، حيث تعملان في مستشفى الخفجي العام، حين صادفتا الحادث وقت وقوعه، فقامتا بإسعاف المصابين ومحاولة إنعاش المصاب صاحب الإصابة الأشد، إلا أنه انتقل إلى رحمة الله، فواصلتا إسعاف الآخرين لحين وصول فرقة الهلال الأحمر التي قامت بنقل المصابين.