الكشف عن ضوابط تصرف حاملي الإقامة المميزة بعقاراتهم في مكة والمدينة .. وهذا ما يحدث في حالة إلغاء...

أصدرت وزارة العدل تعميما بالموافقة على الضوابط المحددة لآلية تصرف أصحاب الإقامة المميزة بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويشترط لصحة التصرف بألا يكون مالك العقار قد اشترط على حامل الإقامة المميزة عدم التصرف به. ويجوز أن يكون التصرف بحق الانتفاع لكامل مدة الانتفاع أو بعضها. ونصت الضوابط على أن تصرف حاملي الإقامة المميزة بحق الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ منها أن يشمل التصرف بحق الانتفاع التنازل عنه مقابل عوض، أو هبته، أو وقفه.

الانتفاع بغرض سكني

كما يجوز أيضا أن يكون التصرف بحق الانتفاع شاملا للعقار بكامله أو مقصورا على جزء منه، مع الأخذ في الاعتبار إذا كان الانتفاع لغرض السكنى فيجوز التنازل عن العقار بكامله فقط إذا انتهت الإقامة المميزة لأي سبب أو رغب المنتفع استبداله بعقار آخر للسکن، ويشترط في هذه الحالة أن تمضي خمس سنوات على الأقل على انتفاعه بالعقار الأول، ما لم يَر سببا مقبولا لاستبدال العقار على أن يكون المتنازل له ممن يحمل إقامة مميزة أو من السعوديين من ذوي الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية.

الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي

وأضافت الضوابط أنه إذا كان الانتفاع لغرض تجاري أو صناعي فيجوز التنازل عن العقار بكامله أو جزء منه إذا كان المتنازل له من حاملي الإقامة المميزة ومرخصا له بموجب الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظاما، أما إذا كان المتنازل له سعوديا فتنطبق الأحكام النظامية ذات الصلة بذلك على أن يدفع المتنازل والمتنازل له الضرائب والرسوم المقررة نظاما.

المزاد العلني

ووفقا للضوابط إذا كان المتنازل له حامل إقامة مميزة آخر، فيتم توثيق التصرف وفق الخطوات المحددة في الآليات، وإذا كان من المواطنين فيكتفى بالتهميش على صك حق الانتفاع في كتابة العدل. وأشارت الضوابط إلى أنه في حال إلغاء الإقامة المميزة عند وفاة حاملها وكان لديه حق انتفاع على عقار الغرض السكني يقع ولم تتوافر لأي من أفراد أسرته الشروط المنصوص عليها في النظام ولائحته التنفيذية للحصول على الإقامة المميزة لنقل هذا الحق إلى أي منهم – يتولى مركز الإقامة المميزة بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لبيع الحق بالمزاد العلني .