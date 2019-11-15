كشفت مصادرأن الجهات الأمنية بمنطقة الجوف، عثرت على جثة امرأة متعفنة عند مدرسة تحت الإنشاء في دومة الجندل. وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية تحقِّق في بلاغ ورد من صاحب منزل بالعثور على جثة امرأة، ورجحت أن تكون الوفاة طبيعية. وأكَّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، وفقًا لـ«عاجل»، العثور على جثة امرأة في مدرسة تحت الإنشاء بدومة الجندل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة امرأة بمدرسة تحت الإنشاء في دومة الجندل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.