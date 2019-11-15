بحيلة ماكرة راكب ينجح في تهريب قط بدين داخل طائرة روسية.. وخطأ ساذج يكشفه

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استطاع أحد الركاب تهريب قطه “البدين”، الذي يزن 10 كجم داخل مقصورة الركاب أثناء إحدى الرحلات من موسكو إلى فلاديفوستوك بروسيا، ولم يُكتشف فعله حتى فضح نفسه على فيسبوك.
وقالت شركة الطيران الروسية إيروفلوت، إن الراكب ميخائيل جالين الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، نجح بحيلة ماكرة في تهريب قطه إلى داخل الطائرة؛ حيث استبدل قطه بآخر أقل وزناً لخداع المسؤولين أثناء وزن الحقائب في المطار ثم استعاد قطه مرة أخرى قبل الصعود على متن الطائرة.
وأوضحت إيروفلوت أن جالين نشر صورة له مع قطه داخل الطائرة للتباهي بما فعله على فيسبوك، مشيرةً إلى أنها تأكدت من الواقعة بعد أن راجعت كاميرات المراقبة التي بيّنت قيام الراكب بتبديل القط السمين لخداع العاملين في المطار.
وأشارت الشركة إلى أنها ستعاقب الراكب بالحرمان من خاصية الاستفادة بأميال السفر في رحلاته السابقة، وحظره من الاستفادة ببرنامج المسافر الدائم، بعد أن انتشرت قصته بصورة واسعة.
ومن المعروف أن قواعد الطيران في الشركة تحظر اصطحاب الحيوانات الأليفة التي يزيد وزنها على 8 كجم داخل مقصورة الركاب.
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