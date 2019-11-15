“الأمن السيبراني” يحذّر من ثغرة أمنية في منتجات McAfee

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. أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أمس الخميس، تحذيراً أمنياً من المستوى المتوسط بخصوص تحديث أمني في منتجات McAfee. Advertisements وكانت McAfee أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في 3 منتجات لها بنظام ويندوز، وهي منتجات: “MTP-AVP-MIS” والتي قد تمكّن المهاجم من استغلال الثغرة لتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى المركز مستخدمي منتجات McAfee بتحديث المنتجات المتأثرة..، حيث تدعم تلك المنتجات التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.





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