لدعم ترشح المملكة في اليونيسكو.. آل الشيخ يلتقي 21 مسؤولًا دوليًا خلال 48 ساعة

التقى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، 21 وزيرًا للتعليم ومسؤولًا دوليًا، خلال 48 ساعة في باريس، خلال انعقاد المؤتمر العام لليونسكو في نسخته الـ40.

وكان من بينهم وزير ومندوب تعليم الجابون، الذي يترأس المجموعة الإفريقية؛ لدعم ترشح المملكة لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للفترة من 2020- 2022.

وشارك وزير التعليم في لقاء الدائرة الوزارية المستديرة عن الإعلام والمعلومات، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.

وناقش اللقاء دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان ومحاربة التطرف، كما عُرض فيلمان عن دور الإعلام في التعليم العام، ودور الإعلام في إنتاج مواد تعليمية لمحاربة التطرف.

كما حضر الوزير ندوة المجموعة الإفريقية لدى منظمة اليونسكو عن الموروث الشعبي الإفريقي، وذلك بالتعاون مع مندوبية المملكة لدى اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس.