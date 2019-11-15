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2019-11-15 تدني الرؤية على جدة حتى المساء بسبب نشاط الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من تكون سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، الكامل، ورابغ، وخليص.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الـسابعة مساءً . شارك الخبر







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