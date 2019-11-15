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سحب ممطرة ورياح تحد الرؤية اليوم

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2019-11-15

سحب ممطرة ورياح تحد الرؤية اليوم

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج و مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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