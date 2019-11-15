إطاحة تنظيم إجرامي يستدرج ضحاياه عبر “التواصل”

أطاحت الجهات الأمنية تنظيما إجراميا يستدرج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، ومن ثم الاعتداء عليهم وسلب أموالهم.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، إنه وبناء على نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، فقد تمت إطاحة تنظيم إجرامي مكون من 8 مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، بعد توافر الأدلة على امتهانهم القيام باستدراج الأشخاص عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتداء عليهم بالضرب، وسلب ما بحوزتهم من أموال وأجهزة جوال، وبطاقات الصرف الآلي وإرغامهم على إفشاء أرقامها السرية واستخدامها في سحب أموال من أرصدتهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 11 جريمة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.