اختفاء فتاة في ظروف غامضة بعد خروجها من مدرستها بحي النسيم بالرياض .. وأسرتها تناشد و تكشف “أوصافها”...

ناشدت عائلة طالبة مفقودة ، الجهات الأمنية والمواطنين والمقيمين بتكثيف البحث عنها، بعد تغيبها منذ أن خرجت من مدرستها المتوسطة في حي النسيم يوم الأحد 13-3-1441هـ ، وقت انصراف الطالبات.

ووفقاً للمعلومات التي أدلى بها والد الطالبة المفقودة التي تدعى “إلهام” وفقًا لصحيفة “المرصد“، أن ابنته تبلغ من العمر 14 عاماً، ومن أوصافها أنها نحيفة الجسم طويلة وبصحة جيدة عقلياً، وترتدي مريول المدرسة وعباءة، حيث فقدت أثناء انصراف الطالبات، علماً بأن البيت لا يبعد عن المدرسة أكثر من 15 متراً ويقع في الجهة المقابلة للمدرسة. وقال والدها إنهم بحثوا عنها في جميع مرافق مدرستها ومنازل صديقاتها ومنازل الأقارب. وأضاف أن حالة أسرته صعبة للغاية ووالدتها تعاني ظروف صحية منذ علمها بفقدانها، ومناشداً من يعثر عليها ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية أو الاتصال على الرقم : 0539081725.