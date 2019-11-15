بالفيديو.. لحظة بكاء والدي التوأم السيامي الليبي بعد نجاح عملية فصلهما

وثق مقطع فیديو تداوله مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن لحظة خروج التوأم السیامي اللیبي (أحمد ومحمد) من غرفة العملیات بعد انتھاء عملیة فصلھما بنجاح.

وبحسب المقطع، فإن والدي الطفلين انهمرا في البكاء لحظة خروجهما من العمليات، والتي رافقھما فيها رئیس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربیعة، وأعضاء الفريق.

وتوجه والد الطفلين بالشكر إلى الدكتور الربيعة الذي أكد له أن طفليه بصحة جيدة، مطالبًا إياه بأن يشكر الله على نعمة سلامتهما.

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أعلن في وقت سابق اليوم، نجاح عملية الفصل التوأم الليبي (أحمد ومحمد) بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض .

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وأضاف الربيعة: «تكونت العملية من 11 مرحلة بدأت بالتخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، ثم تم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة؛ لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة».

ورفع رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة باسمه ونيابة عن أعضاء الفريق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين على الدعم الكبير للبرنامج الوطني لفصل التوائم السيامية، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز طبي يسجل باسم الوطن وقيادته المعطاءة.

وشكر الربيعة أعضاء الفريق الطبي الذين قاموا بعملهم على أكمل وجه، والتي اختصرت ساعات العملية ساعة واحدة.

وأكد أن هذه العملية تعد العملية الثامنة والأربعين لعمليات فصل التوائم السيامية التي تجرى في المملكة خلال ثلاثة عقود.