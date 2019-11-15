بالصور.. حرم أمير الرياض تفتتح المعرض التشكيلي للفنانات الكويتيات

افتتحت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد بن سعود، أمس الخميس، المعرض التشكيلي للفنانات الكويتيات، الذي نظمته سفارة دولة الكويت لدى المملكة؛ بحضور حرم السفير الكويتي الدكتورة سارة الركيان العجمي، وعدد من زوجات السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي والفنانات التشكيليات، وذلك في قصر طويق بحي السفارات.

وعبَّرت الأميرة نورة بنت محمد، خلال جولتها في المعرض، عن سعادتها بهذه المشاركة التي تعكس مدى عمق العلاقة الأخوية بين المملكة والكويت، مؤكدة أن المعرض يمثِّل جزءًا من مجموعة الفعاليات الثقافية، التي تؤكِّد الترابط الثقافي بين المملكة والكويت؛ حيث يبرز الجانب الفني التقليدي والحضاري الغني من مختلف الاتجاهات والمدارس، والتي أثَّرت على الأعمال المعروضة المتميزة بانفراد لوحاتها الفنية.

ووجَّهت الأميرة الشكر لحرم السفير وللمشاركات والقائمين على المعرض، الذين أتاحوا الفرصة لمحبي الفنون الاستمتاع بالأعمال الفنية، متمنية دوام الازدهار والتقدم للجميع .

من جانبها، أوضحت حرم السفير الكويتي الدكتورة سارة العجمي، أن المعرض سيستمر لمدة ثلاثة أيام، ويهدف إلى مشاركة دولة الكويت في موسم الرياض، وتشجيع الفنانات التشكيليات على الإبداع والابتكار، وتأكيد دورهن في الحركة التشكيلية الكويتية، ويأتي ضمن اهتمام الدولة بدعم الفنانات التشكيليات ويحتوي المعرض على مشاركة أكثر من 20 عملًا فنيًا، منفذة بخامات وأساليب فنية تشكيلية معاصرة وتراثية، موجهة شكرها لحرم أمير الرياض على رعايتها المعرض ودعمها كل عمل يسهم في نهضة الوطن، والشكر موصول إلى هيئة السفارات لتسخيرها كل الجهود لإنجاح المعرض.