العثور على جثة امرأة بمدرسة تحت الإنشاء في دومة الجندل

علمت «عاجل» من مصادرها، أنه تم العثور على جثة امرأة متعفنة عند مدرسة تحت الإنشاء في دومة الجندل.

وأضافت المصادر، أن الجهات الأمنية بمنطقة الجوف تحقِّق في بلاغ ورد من صاحب منزل بجوار المدرسة بالعثور على جثة امرأة، ورجحت المصادر أن تكون الوفاة طبيعية.

وأكَّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد النومس، لـ«عاجل»، العثور على جثة امرأة في مدرسة تحت الإنشاء بدومة الجندل.