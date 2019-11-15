اقتصادي / قمة بريكس تجدد الدعم للتعددية والتجارة الحرة وتنتقد الحمائية



برازيليا 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

جددت دول مجموعة بريكس التي تضم بعض أكبر الاقتصادات الناشئة في العالم - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا - اليوم دعمها للتعددية والتجارة الحرة، لكنها انتقدت الإجراءات الحمائية.

وأكدت مجموعة دول بريكس في إعلان مشترك في ختام القمة التي استمرت يومين في برازيليا عاصمة البرازيل على الأهمية الأساسية للتجارة الدولية القائمة على قواعد الشفافية وغير التمييزية والمفتوحة والحرة والشاملة.

وجاء في الإعلان "ما نزال ملتزمين بالحفاظ على النظام التجاري المتعدد الأطراف وتعزيزه، وفي مركزه منظمة التجارة العالمية. وأنه من الأهمية بمكان أن يتجنب جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الإجراءات الحمائية من جانب واحد، والتي تتعارض مع روح وقواعد منظمة التجارة العالمية".

وقالت المجموعة كذلك إنها تدرك أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية الضروري لضمان فعالية وأهمية المنظمة وقدرتها على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بشكل أفضل.

وتناول الإعلان الحاجة الملحة إلى تعزيز وإصلاح النظام المتعدد الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات الدولية.

وأعربت المجموعة أنها ما تزال ملتزمة بجعل المنظمات أكثر شمولية وديمقراطية وتمثيلا، وذلك من خلال زيادة مشاركة الأسواق الناشئة والبلدان النامية في صنع القرار الدولي.

ووقع إعلان برازيليا الرئيس البرازيلى جاير بولسونارو ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني تشي جين بينج.

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