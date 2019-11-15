ثقافي / ينبع تستقبل "مدرسة الإمام النووي" الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي



ينبع 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

استقبلت محافظة ينبع مساء أمس، وفد مدرسة الإمام النووي بقيادة أحمد عسيري، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة من بين 67 ألف مدرسة من مدارس الوطن العربي، وذلك لدى وصول الوفد إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع وكان في استقبال قائد المدرسة ومرافقيه، وفد من التعليم يتقدمهم مدير الإشراف التربوي معوض بن مطيران الذبياني، ومدير القيادة المدرسية حامد النزاوي، و منسق لجنة تحدي القراءة بينبع سلمان عيد الحبيشي، وعدد من المشرفين التربويين الذين استقبلوهم بباقات الورد والهدايا، وبحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من المواطنين ؛ حيث وصل الوفد إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثّل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي و حققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة العربية

وكان مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، قد تلقى تهاني وتبريكات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بعد فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي اختتمت فعاليتها أمس الأول في دبى وتسلم مدير المدرسة درع الجائزة من راعي الحفل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.

// انتهى //

07:24ت م

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ينبع 18 ربيع الأول 1441هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واساستقبلت محافظة ينبع مساء أمس، وفد مدرسة الإمام النووي بقيادة أحمد عسيري، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة من بين 67 ألف مدرسة من مدارس الوطن العربي، وذلك لدى وصول الوفد إلى مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع وكان في استقبال قائد المدرسة ومرافقيه، وفد من التعليم يتقدمهم مدير الإشراف التربوي معوض بن مطيران الذبياني، ومدير القيادة المدرسية حامد النزاوي، و منسق لجنة تحدي القراءة بينبع سلمان عيد الحبيشي، وعدد من المشرفين التربويين الذين استقبلوهم بباقات الورد والهدايا، وبحضور عدد من مسؤولي المطار وعدد من المواطنين ؛ حيث وصل الوفد إلى ينبع قادمًا من دبي بعد أن مثّل المملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي و حققت فيها المدرسة المركز الأول في المسابقة، كإنجاز يضاف إلى إنجازات التميز المتتابعة التي تسجل باسم المملكة العربية السعودية ، فيما تم تكريمها من راعي الحفل وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي.وكان مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، قد تلقى تهاني وتبريكات معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بعد فوز المدرسة بالمركز الأول في مسابقة تحدي القراءة العربي والتي اختتمت فعاليتها أمس الأول في دبى وتسلم مدير المدرسة درع الجائزة من راعي الحفل نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي.// انتهى //07:24ت م0013

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