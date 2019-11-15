سياسي / موريتانيا : اتفاق الرياض يضع حدا لحالة التوتر بجنوب اليمن ويعزز فرص الحل الشامل



نواكشوط 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

أبدت موريتانيا ارتياحها العميق لاتفاق الرياض لرأب الصدع بين الأشقاء في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان بثته الإذاعة الموريتانية "تلقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بارتياح عميق النتائج التي أفضت إليها جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الرامية إلى رأب الصدع بين إخوتنا في اليمن الشقيق".

وأضافت الخارجية الموريتانية "إننا لعلى يقين من أن اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إذ يضع حدا لحالة التوتر في جنوب اليمن، من شأنه أن يعزز من فرص الحل الشامل على أساس المرجعيات الأساسية".

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