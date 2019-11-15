السعودية اليوم / الصحف السعودية



الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واس

أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:

أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضياً بديوان المظالم

القيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك

فيصل بن بندر يشرف حفل سفارة إندونيسيا

أمير جازان ووزير الإسكان يناقشان تحديات المشروعات السكنية.. ويسلم المفاتيح للمستفيدين

سعود بن نايف: مقبلون على تحول في القطاع الصحي.. ونسعد بالآراء التطويرية

أمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكري

وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري حول سورية ومحاربه داعش

الجبير يلتقي وزير الخارجية الهولندي وأعضاء «الخارجية» بالبرلمان

فصل سيامي ليبي خلال 11 مرحلة استغرقت 12 ساعة

بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين النيابة العامة ووزارة الصحة

وزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريع

التباين يعيد مشروع النقل المدرسي للشورى

لجنة الصداقة

«مبادرات» و «مسك» توقعان 17 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية لتمكين الشباب

آل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

المملكة تندد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية

محمد بن زايد: الإمارات ومصر شريكتان في دعم سلام واستقرار المنطقة

برعاية مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

لبنان: جنازة "أبو فخر" تتعهد بمواصلة الثورة

انتفاضة أميركية ضد زيارة الرئيس التركي

تفاهمات سودانية - أميركية تقرب العلاقات الثنائية

// يتبع //

06:01ت م

0003



الرياض 18 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 15 نوفمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمر ملكي بترقية وتعيين 21 قاضياً بديوان المظالمالقيادة تهنئ ملك بلجيكا بذكرى يوم الملكفيصل بن بندر يشرف حفل سفارة إندونيسياأمير جازان ووزير الإسكان يناقشان تحديات المشروعات السكنية.. ويسلم المفاتيح للمستفيدينسعود بن نايف: مقبلون على تحول في القطاع الصحي.. ونسعد بالآراء التطويريةأمير القصيم يدشن حملة اليوم العالمي للسكريوزير الخارجية يرأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري حول سورية ومحاربه داعشالجبير يلتقي وزير الخارجية الهولندي وأعضاء «الخارجية» بالبرلمانفصل سيامي ليبي خلال 11 مرحلة استغرقت 12 ساعةبناء علاقة تكاملية مؤسسية بين النيابة العامة ووزارة الصحةوزير النقل يتفقد محطات قطار الحرمين السريعالتباين يعيد مشروع النقل المدرسي للشورىلجنة الصداقة السعودية - الصينية تبحث تعزيز العلاقات البرلمانية«مبادرات» و «مسك» توقعان 17 مذكرة تفاهم مع جهات دولية ومحلية لتمكين الشبابآل جابر يلتقي رئيس لجنة إعادة الانتشار في الحديدةالمملكة تندد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي والمبادئ الإنسانيةمحمد بن زايد: الإمارات ومصر شريكتان في دعم سلام واستقرار المنطقةبرعاية مصرية.. التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزةلبنان: جنازة "أبو فخر" تتعهد بمواصلة الثورةانتفاضة أميركية ضد زيارة الرئيس التركيتفاهمات سودانية - أميركية تقرب العلاقات الثنائية// يتبع //06:01ت م0003

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحف السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.