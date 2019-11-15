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وزير الخارجية الأمريكي: نتعاون مع السعودية لمواجهة سلوك إيران
الجمعة 15 نوفمبر 2019
أكد وزير خارجية الولايات المتحدة، مايك بومبيو، الخميس، أن الولايات المتحدة تعمل مع المملكة العربية السعودية على مواجهة سلوك إيران المزعزع للاستقرار.
وقال "بومبيو" في تغريدة له، على موقع "تويتر": "لقد أجريت لقاءً مثمرا مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود اليوم، وهنأت القيادة السعودية لتسهيلها "اتفاق الرياض"، من أجل إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن".
وتابع: "سوف نستمر في مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار".
والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن، وبحثا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في المنطقة، والشراكة في محاربة التطرف والإرهاب.
وانطلق في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، المؤتمر السنوي للدول المشاركة في "التحالف ضد داعش"، وذلك بمشاركة وزراء من 35 دولة.
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