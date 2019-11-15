هل يحظر على المكتتب بيع أسمه إلا بعد ١٢ شهر ! … الجواب

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على ضوء اكتتاب ارامكوا تم تداول الكثير من الأحاديث حول شرط إلزام المكتتب بعدم بيع الأسهم إلا بعد ١٢ شهر حيث تم تفسير “المساهم البائع” على أنه المقصود بذلك !
لكن ماذكر بنشرة الإصدار أن المقصود بالمساهم البائع هي الحكومة حيث يحظر على الحكومة بيع أسهمها إلا بعد ١٢ شهر و تسمى ((فترة الحظر التعاقدية)).
لذلك كل ما تم تداوله و ما ذكر بأن المقصود به هو المكتتب فهذا غير صحيح.
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