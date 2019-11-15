«الجوازات»: صاحب العمل ملزم بتسلم «هوية مقيم» لمكفوله

قالت المديرية العامة للجوازات، إن صاحب العمل ملزم بتسلم «هوية مقيم» لمكفوله. وتلقت المديرية، عبر حسابها الرسمي «الجوازات – أبشر»، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، استفسارًا من أحد المتابعين بشأن كيفية تسلم الإقامة المجددة. وردت «مديرية الجوازات»، بأن صاحب العمل ملزم بتسلم هوية مقيم لمكفوله بمراجعة مكاتب الجوازات مع العلم أن التجديد يكون سنويًّا وطباعة كارت الإقامة كل خمس سنوات. وكانت المديرية العامة للجوازات، أوضحت أن عقوبة عدم تجديد «هوية مقيم» في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيبعد المخالف عن البلاد.



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